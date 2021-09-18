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Denizli’nin Bilim ve Sanat Merkezleri TEKNOFEST finallerinde

Dünyanın en önemli Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olarak gösterilen TEKNOFEST finallerinde Merkezefendi Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi ile Pamukkale Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi ilimizi temsil edecek.

DENİZLİ 18.09.2021, 09:16
Denizli’nin Bilim ve Sanat Merkezleri TEKNOFEST finallerinde

Dünyanın en önemli Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olarak gösterilen TEKNOFEST finallerinde Merkezefendi Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi ile Pamukkale Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi ilimizi temsil edecek.

Ülkemiz genelinde yoğun bir başvuru ve değerlendirme sürecinin yaşandığı TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmalarında TEKNOFEST finallerine toplam 4 proje ile katılma hakkı kazanarak 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanında yerlerini alacak. TEKNOFEST 2021 Eğitim Teknolojileri yarışmasına (İlkokul seviyesi) Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi adına ’Mucit İkizler’ takımı olarak başvurduğu ’Mucit İkizler Haksayar’ projesiyle finale kaldı. 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan final yarışmalarına takım üyesi olarak kurum öğrencisi Emir Bulut, Burak Bulut ile kurum Rehber Öğretmeni Hatice Hale Bulut danışmanlığında finale katılacak.

Pamukkale Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi TEKNOFEST yarışmalarına Ortaokullar arasında ‘Güvenli Ray Geçiş Sistemi’, liseler arasında “Liselerarası İHA” ve “Oyna Eğlen Kültürlen” isimli 3 Proje ile finallerde olacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı açıklamada “Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmalarında finallere kalarak büyük bir başarıya imza atan Merkezefendi Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi ile Pamukkale Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezlerimizi tebrik ediyorum. Finallerde ilimizi başarı ile temsil edeceklerine inanıyorum. Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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