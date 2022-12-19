Denizli’nin 2022 nüfusunun 1 milyon 56 bin 895 olması bekleniyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin 2021 yılında 1 milyon 51 bin 56 olan nüfusunun 5 bin 839 kişi artarak 1 milyon 56 bin 895 kişi olması bekleniyor.

TÜİK, 2021 yılına ilişkin nüfus ve konut sayımı istatistiklerini açıkladı. Buna göre cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Denizli’de kadın nüfusu daha fazla

Denizli 2021 yılı nüfusu, bir önceki yıla göre 10 bin 141 artarak 1 milyon 51 bin 56 kişiye ulaştı. Türkiye genelinde erkek nüfusu kadın nüfusuna oranla daha fazla olmasına rağmen, Denizli’de kadın nüfusu daha fazla görüldü. Denizli’de nüfusun 523 bin 498 erkek ve 527 bin 558 kadından oluşması nedeniyle yüzde olarak ise yüzde 49,81 erkek, yüzde 50,19 ile kadın nüfusu daha fazla çıktı.

Yüzölçümü 11 bin 861 kilometrekare olan Denizli’de, kilometrekareye 89 insan düştü. Denizli’nin 2022 nüfusunun ise tahmini verilere göre 2021 yılına göre 5 bin 839 kişi artarak 1 milyon 56 bin 895 olması bekleniyor. Bu rakam eski yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini olarak hesaplanırken; Denizli’nin 2022 resmi nüfus bilgilerinin 2023 yılının başında açıklanacağı kaydedildi.