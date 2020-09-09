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Denizli’nin 2 mahallesinde korona virüs karantinası
DENİZLİ’NİN ÇARDAK İLÇESİNDE BULUNAN İKİ MAHALLENİN, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDIĞI DUYURULDU. (ARŞİV)
DENİZLİ 09.09.2020, 10:52
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Denizli’nin Çardak ilçesinde bulunan iki mahallenin, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındığı duyuruldu.
Çardak Belediyesi, Gemiş ve Gemiş Pınarı mahallelerinde korona virüs salgınının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu kararla 14 gün karantinaya alındığını açıkladı.
Çardak Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Karantina süresince süt tankerleri, manavlar, fırınlar ve bakkallar açık, berber, kuaför, lokanta ve kahvehaneler kapalı kalacaktır. Gıda taşıma işi yapan toptancıların mahalle içine girmeden gıda maddelerini muhtar, bakkal veya manav sahibine teslim edebilmeleri sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.
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