Denizli’nin 2 ilçesinde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü Honaz ve Pamukkale ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Honaz Ovacık Mahallesi sınırları içerisinde karayolları çalışması nedeni ile Honaz içme suyu hatlarında yapacağı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidileceği belirtildi.

Bu kapsamda, 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü 13.00- 20.00 saatleri arasında Honaz ilçesinin Afşinbey, Hisar, Haydar, Cumhuriyet, Hürriyet, Ovacık, Karateke, Emirazizli mahallelerinde ve Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.