Denizli’nin 16 ilçesinde eğitime kar tatili

Denizli’de yoğun kar yağışının ardından 16 ilçede eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Denizli ve ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde hava -22 dereceyi görürken, vatandaşlar ise dışarıya çıkmakta zorluk çekti. Olumsuz hava durumlarının ardından 16 ilçedeki eğitim öğretime 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara verildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale, Tavas ilçelerinde taşımalı eğitime Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak, Çivril, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar, Güney ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.