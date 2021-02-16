Denizlilinin yaşadığı en çok il 49 bin 863 kişi ile İzmir oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre oluşan ikamet edilen ve nüfusa kayıtlı olunan yere göre nüfus verileri kapsamında, Denizli’de ki verileri açıkladı.

TUİK, 2020 yılı Denizli’de ikamet edilen ve nüfusa kayıtlı olunan yere göre nüfus verilerini açıkladı. Denizli nüfusuna kayıtlı toplam 974 bin 283 kişinin 213 bin 176’sı diğer illerde ikamet etmekte. Denizli nüfusuna kayıtlı olup başka illerde ikamet eden nüfus incelendiğinde en çok Denizlilinin yaşadığı il 49 bin 863 kişi ile İzmir oldu. İzmir’i sırasıyla 32 bin 414 kişi ile İstanbul, 23 bin 096 kişi ile Aydın, 20 bin 302 kişi ile Muğla ve 16 bin 326 kişi ile Antalya izledi. Denizlililerin en az bulunduğu iller ise sırasıyla; 64 kişi ile Ardahan, 73 kişi ile Bayburt ve 88 kişi ile Kilis olduğu açıklandı.

Denizli’de 58 bin 003 Afyonkarahisarlı ikamet ediyor

Denizli’de diğer illerin nüfusuna kayıtlı toplam 267 bin 063 kişi ikamet ediyor. Denizli’de ikamet edip diğer illerin nüfusuna kayıtlı olanlar incelendiğinde Denizli’de 58 bin 003 kişi ile en fazla Afyonkarahisarlıların ikamet ettiği ve Afyonkarahisarlıları sırasıyla 24 bin 248 Burdurlu, 19 bin 547 Aydınlı, 11 bin 675 Ağrılı ve 11 bin 053 Uşaklının izlediği belirtildi. Denizli’de 101 kişi ile en az Yalovalılar ikamet etmekte olup, Yalovalıları 170 Hakkarili ve 238 Bayburtlu izlemektedir.