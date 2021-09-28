Denizlililerden ‘Siyaset Okulu’na yoğun ilgi

Denizli’de Büyük Birlik Partisi (BBP) İl teşkilatı tarafından parti binasında ‘Siyaset Okulu’ açıldı. BBP’de ilk kez açılan siyaset okuluna 70’e yakın partili katıldı. Hafta da bir gün günde iki saat yıl boyunca devam edecek siyaset okulunu başarıyla bitiren partililere belge verilecek.

Denizli’de BBP İl teşkilatı tarafından bu yıl ilk kez siyaset okulu açıldı. İncilipınar Mahallesi’ndeki parti binasında açılan okula 70’e yakın partili kayıt yaptırdı. Hafta da bir gün günde iki saat yıl boyunca devam edecek siyaset okulunu başarıyla bitiren partililere belge verilecek. BBP İl Başkanı İsmail Karateke, siyaset okulunda eğitiminin danışman eğitimci Özcan Toralı, tarafından verildiğini söyledi. Yıl boyunca devam edecek okulda, partililere siyaset, sosyoloji, iletişim, ekonomi, dış politika gibi temel alanlarda dersler verileceğini anlatan İl Başkanı Karateke, “Özcan Toralı hocamızla başladığımız siyaset okulumuz, alanında uzman, parti büyüklerimizde ve başka değerli hocalarımızın katılımıyla yılsonuna kadar devam edecek. Okulumuzda etkili iletişim, kitlelerle iletişim, beden dilinin doğru kullanılmasından, iç ve dış politika, seçim hazırlıkları, hitabet dili, partimizin hedefleri, parti yapılanmamız, yeni üye kayıtlarıyla ilgili daha birçok konuda bilgi verilecek” dedi.

Devam ve başarılı olanlara belge verilecek

Denizli’de ilk kez açılan siyaset okuluna 70’e yakın partilinin kayıt yaptırdığını, yılsonuna kadar devam edecek okulda en az devamsızlık yapanlarla başarılı olanlara sertifika verileceğini hatırlatan İl Başkanı Karateke, “Her alanda olduğu gibi siyasette de eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Seçimden seçime değil, sanki yarın seçim olacakmış gibi parti çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her gün sokaklarda mahallelerde halkımızın arasındayız. İlçelerimiz de de ilçe teşkilatlarımız sürekli parti çalışmaları ve yeni üye kayıtlarıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu yoğun çalışmayı konusunda uzman değerli hocalarımızın da bilgileriyle perçinlemek istedik. Siyaset okulumu açtık. Partililerimizin okulumuza ilgisi çok fazla. Haftada bir gün günde iki saat yıl boyunca okulumuz eğitimine devam edecek. İkinci dersimizi işledik. Çok verimli ve güzel bir ders oldu. Sahada çalışma yapan arkadaşlarımız artık daha bilgili olacak” diye konuştu.