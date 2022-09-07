Denizlililerden Halk Gününe yoğun katılım

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın her ayın ilk çarşamba günü vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü Eylül ayı buluşması Denizlililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. İstek, öneri ve sorunları dinleyen Başkan Osman Zolan, “Hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Ağustos 2015’de başlattığı, pandemi dolayısıyla ise ara verdiği halk günü buluşmalarının Eylül ayı buluşması yapıldı. Başkan Osman Zolan, normalleşme süreciyle birlikte her ayın ilk çarşamba günü düzenlediği Halk Günü buluşmalarında bir kez daha vatandaşlarla bir araya geldi. Randevusuz bir şekilde vatandaşları dinleyen Başkan Osman Zolan, yoğun katılımın olduğu Eylül ayı buluşmasında da Denizlililerin istek, sorun ve önerilerini dinledi. Halk Günü buluşmalarının amacına uygun şekilde kaldığı yerden devam ettiğini ifade eden Başkan Zolan “Vatandaşlarımızla gece gündüz demeden, her türlü ortamda iletişim halindeyiz. Halk günü buluşmalarımızda, bizlerin göremediği, tespit edemediğimiz ve vatandaşlarımızın herhangi bir aracıya gerek duyulmaksızın doğrudan bize aktardığı öneri veya taleplerini dinlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Halk günü buluşmaları sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Denizli’de ilk kez Ağustos 2015’te başlattığı, salgın sürecinde ise ara verdiği uygulama Temmuz 2022’de yeniden başlatılmıştı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her ayın ilk çarşamba günü vatandaşlarla Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Biriminde bir araya geliyor.