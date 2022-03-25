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Denizlililer vaka sayılarındaki büyük düşüşü aşıya bağladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı insidans haritasına göre, Denizli’de uzun zaman sonra vaka sayılarında büyük düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Denizlili vatandaşlar kentteki vaka sayılarının düşmesini hem aşı oranına yükselmesine hem de insanların bilinçlenmesine bağladı.

DENİZLİ 25.03.2022, 10:58
Denizlililer vaka sayılarındaki büyük düşüşü aşıya bağladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı insidans haritasına göre, Denizli’de uzun zaman sonra vaka sayılarında büyük düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Denizlili vatandaşlar kentteki vaka sayılarının düşmesini hem aşı oranına yükselmesine hem de insanların bilinçlenmesine bağladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 -24 Eylül arasında, 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Elazığ’da bir önceki tabloda 100 binde 416,18’e olan rakam 355,98’e düştü. Vakalarda düşüş yaşanan kentte vatandaşlar, düşüşü aşılanmaya bağladı. Elazığ’da yüzde 58.6 aşılama oranı ise yüzde 60.4’e yükseldi ve turuncu kategorideki yerini korudu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ile 11 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını paylaştı. Bakanlığın resmi siteden yayımladığı illere göre haftalık insidans haritasında Denizli’de, 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısında uzun zaman sonra büyük bir düşüş yaşanmaya devam ediyor. Bir önceki hafta açıklanan 100 bin kişide görülen vaka sayısı 26 Şubat ile 4 Mart arasında 574,9 olurken, 5 ile 11 Mart tarihleri arasında ise 269,82 oldu. Mavi kategoride yer alan Denizli’de yüzde 85’lik aşılanma ile en çok aşı yapılan iller arasında yer aldı. Kentte yaşayan birçok vatandaş ise yaşanan düşüşü kimisi aşı oranın yükselmesine kimileri de virüse karşı bilinçlenmesinden bağladı.

“Maske takan sayısı çoğalırsa vakalar daha da düşer”

Kronik rahatsızlığı olmasına rağmen 4’üncü aşı sayesinde geçirdiği korona virüsü hafif atladığını söyleyen Mevlüt Kocabaş, vatandaşların maske takmasıyla vakaların daha da düşeceğini belirtti. Kocabaş, “Ben vakaların insanların aşı vurulmasından dolayı düştüğünü düşünüyorum. Çünkü ben 4 defa aşı oldum. Kronik hastası olmama rağmen çok hafif ve rahat atlatarak iyi oldum. Aşı olmasaydım daha büyük sorunlar yaşaya bilirdim. Bunlardan dolayı vakaların düşmemesini aşıya bağlıyorum. Şu anda dışarıda maske takan az oluyor. Maske takan sayısı çoğalırsa vakalar daha da düşer” dedi.

“Vatandaşlar aşı vurulursa vaka sayısı sıfıra iner”

Kentte düşüşe geçen vakaları aşı oranındaki yükselmeye bağlayan Aziz Erdoğan, düşüşlerin devam etmesiyle birlikte Mayıs ayında hastalığın biteceğini umdu. Erdoğan, “Şu anda vaka sayıları baya bir düştü. Mayıs sonuna kadar kalmaz diye düşünüyorum. Bu süreçte herkes kendini korudu. Vakaların düşmesi konusunda aşı çok önemli ve herkesin aşı vurulmasını istiyorum. Ben sağlıklı bir insanım buna rağmen aşıyı hiç kaçırmadım. Vatandaşlar aşı vurulursa vaka sayısı sıfıra iner. Bu benim görüşüm” diye konuştu.

“Vatandaşlar bilinçlenmesiyle vaka sayısı düştü”

Korona virüsün kentte etkisinin azalmasını halkın bilinçlenmesinden kaynaklandığına değinen Niyazi Şahan, kapalı alanlarda maskeye kurallarına daha çok uyulmasının önemli olduğunu vurguladı. Şahan, “Vakalardaki düşüşün sebebi halkın bilinçlenmesinden kaynaklıdır. Herkes dikkat edip maskesini takıyor. Açık alanlarda serbest ama kapalı alanlarda daha dikkatli olmak gerekiyor. Ben maskemi takıyorum. Vatandaşlar bilinçlenmesiyle vaka sayısı düştü” ifadelerini kullandı.

“Aşılarında çok faydası oldu”

Kapalı alanlarda takılan maskenin önemli olduğuna ve insanların Korona virüse karşı bilinçlendiğini anlatan İbrahim Kuş ise “Millet bilinçlendikçe vaka sayısı düştü. Aşılarında çok faydası oldu. Açık alanlarda takmıyoruz ama kapalı alanlarda maskemiz hep yanımızdadır” ifadelerini kullandı.

“Bütün insanlar sosyal mesafeyi koruması lazım”

Herkesin aşı vurulmasını gerektiğini açıklayan Celal Öztürk, maske ve mesafeninde önemli olduğuna değindi. Bilir, “Denizli’de virüsün daha da azalması için maske ve mesafe olması gerekiyor. Bütün insanlar sosyal mesafeyi koruması lazım. İnsanlar aşılarını vursunlar. Ben 4. aşımı vuruldum” şeklinde konuştu.

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