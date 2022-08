Denizlililer 3 gün boyunca doyasıya eğlendi

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen ve 3 gün boyunca süren Merkezefendi Gençlik Festivali birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı konserlerle sona erdi.

Merkezefendi Gençlik Festivali 27 Ağustos günü Yeni Türkü konseriyle başladı. 28 Ağustos’ta Bir Kişi Arkeolog ve Tanju Güneş, 29 Ağustos’ta Homeless ve Can Gox konserleri sona erdi. Üç gün boyunca binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Gençlik Festivali’nde herkes eğlencenin tadını doyasıya yaşadı. Festivalin son gününde sahne alan, kendine has tarzı ve müziğiyle büyük hayran kitlesine sahip olan Can Gox, Denizlililere unutulmayacak bir akşam yaşattı. Sevenlerine, birbirinden güzel şarkıları seslendiren ünlü caz ve blues sanatçısı Can Gox enerjisiyle mükemmel bir gece yaşattı. Konsere katılan binlerce vatandaş ise Can Gox’un seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

“Coşku ve heyecanınız muhteşem”

Üç gün süren Gençlik Festivali’ndeki eğlencenin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Teoman konseriyle devam edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sahneden öyle güzel görünüyorsunuz ki coşku ve heyecanınızın muhteşemliğini alkışlıyorum. Bizi yalnız bırakmayan sanatçılarımızla ve sizlerle birlikte olmak bizleri mutlu ediyor. 30 Ağustos günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nden başlayacak olan fener alayı ve sonrasında Teoman konseriyle hep beraber 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız” ifade etti.