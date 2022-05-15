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Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı

Yunanlıların İzmir’i işgal etmesinden sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Milli Mücadele ateşini yakan Denizli, 103 yıl sonra tarihi günü yeniden yaşadı. Onbinlerce Denizlili 103 yıl önce olduğu gibi Bayramyeri Meydanı’na kadar Denizli Sancağı eşliğinde yürüyerek, tek yürek oldu. Başkan Zolan, 15 Mayıs’ın Denizli’nin onur ve şeref günü olduğunu vurguladı.

DENİZLİ 15.05.2022, 21:14
Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı

Yunanlıların İzmir’i işgal etmesinden sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Milli Mücadele ateşini yakan Denizli, 103 yıl sonra tarihi günü yeniden yaşadı. Onbinlerce Denizlili 103 yıl önce olduğu gibi Bayramyeri Meydanı’na kadar Denizli Sancağı eşliğinde yürüyerek, tek yürek oldu. Başkan Zolan, 15 Mayıs’ın Denizli’nin onur ve şeref günü olduğunu vurguladı.

Denizli’de Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin Milli Mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Programa protokol ve Denizli Sancağı arkasından yürüyen onbinlerce Denizlili katıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda başlayan törende Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından binlerce Denizlili mehteran takımı eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndan Atatürk Caddesi’ni takip ederek Kayalık Caddesi’ne ulaştı. 103 yıl önce Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin çağrısı ile başlatılan Milli Mücadele Günü’nün canlandırıldığı yürüyüş Bayramyeri Meydanı’nda son buldu. Burada Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri sundu.

Başkan Zolan: Millet iradesine sahip çıktı

Başkan Osman Zolan, o günkü milli mücadele ruhu sayesinde 1206’da fethedilen Denizli’ye bir daha düşman postalı değmediğini ifade etti. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye’yi işgal etmek isteyen güçlerin aynı şekilde cevap aldığını hatırlatan Başkan Zolan, "Millet, iradesine sahip çıktı. İnşallah yine aynı anlayışı devam ettireceğiz. Düşmanın oyunları, taktikleri, yöntemleri bitmez. Bu vatan üzerindeki bakışları, arzuları bitmez. Onun için burada yurt olarak kalabilmek, bayrağımızı dalgalandırabilmek için bizlerin çok çalışması ve gayret göstermesi gerekiyor. Uyanık ve hazır olmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonra bizden sonra gelecek nesiller de buraya düşman postalı bastırmayacak" dedi.

“Tarihi tarihçilere bırakmak lazım”

Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin 103 yıl önce Bayramyeri Meydanı’nda okuduğu fetvayı okuyan Başkan Zolan, 15 Mayıs 1919’un ortak bir değer olduğunu, bilgi karmaşası ve bilgi kirliliği yaşanmaması için 13’ü akademisyen olmak üzere 16 yazarın hazırladığı “15 Mayıs Milli Mücadele’de Denizli” adlı Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını kitabı tanıttı. Başkan Osman Zolan, "Tarihi tarihçilere bırakmak lazım. Onların araştırması, kaynakları derlemesi, çalışması, o günleri yaşanlarla konuşulması ile bu eser ortaya çıktı. Bu eser Denizli’nin temel taşı, başucu kitabı haline gelecek. Tüm kütüphanelere gelecek ve 15 Mayıs denildiğinde bu esere başvurulması gerekiyor. Emek veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. İlelebet 15 Mayıs’ı anmaya, birlikte yaşamaya ülkemizde bayrağımızı dalgalandırmaya İstiklal Marşımızı söyletmeye Allah’ım nasip etsin" dedi.

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