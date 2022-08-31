Denizlililer 100. yıl coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserine katılan Denizlililer, büyük zaferin 100. yıldönümü coşkusunu hep birlikte yaşadı. Meydanı tıka basa dolduran on binlerce Denizlili, Fatma Turgut’un şarkılarına hep beraber eşlik etti.

Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl coşkusu Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Fatma Turgut konseri ile kutlandı. Konserden saatler önce başta gençler olmak üzere 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nını doldurmaya başlayan vatandaşlar sevilen sanatçı Fatma Turgut’un sahneye çıkmasını heyecanla bekledi. Meydanı dolduran on binlerce Denizlili, sevilen sanatçı Fatma Turgut’un sahneye çıkmasını alkış ve tezahüratlarla karşıladı. Fatma Turgut, muhteşem sesi ve sevilen şarkılarıyla 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini topladı, Denizlililer 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu dolu dolu yaşadı. Sanatçı tarafından sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, konsere katılanları selamladı. Başkan Zolan, meydanda uzun süredir bu kadar yoğun bir kalabalığın bir arada olmadığını belirterek, sevilen sanatçı Turgut’a “Denizli’ye hoş geldiniz” dedi.

Başkan Zolan: “Ülkemize, bayrağımıza sonsuza kadar sahip çıkacağız”

Bugünün çok özel olduğunu ifade eden Başkan Zolan, meydanı dolduran onbinlerce Denizliliye seslenerek, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Başkan Zolan, “Tam 100 yıl önce bugün düşman darmadağın edildi, ülkemiz işgalden kurtuldu ve bağımsızlığımız kazanıldı. Bugün burada bu etkinliği yapabiliyorsak, hür ve bağımsız yaşayabiliyorsak bunu 100 yıl önce vatanı için canını veren ecdadımıza borçluyuz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel ülkemize, bayrağımıza hep birlikte sonsuza kadar sahip çıkacağız” dedi.

Fatma Turgut: “Bir tarafım Denizlili”

Sanatçı Fatma Turgut ise, anneannesinin Acıpayam, dedesinin ise Çallı olduğunu anlatarak, “Benim bir tarafım Denizlili. Küçükken Denizli’ye çok gelip giderdim. Bugün burada olduğum için çok mutluyum, çok güzel ağırlandık, çok teşekkür ederim” dedi.

Sanatçı Turgut ile selfie çektiren Başkan Zolan daha sonra günün anısına üzerinde Denizli horozu figürü bulunan kaide hediye etti.