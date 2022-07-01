Denizlili yazarın kitabına ABD’de büyük ödül

Denizlili yazar Didem Saracel’in İngilizceye çevrilen ‘Karbon Masalı’ adlı eseri, Amerika’da düznlenen yarışmanın ortaokullar seviyesi bilim kurgu kategorisinde ‘Chanticleer uluslararası kitap ödülünü’ almaya hak kazandı.

Denizlili Kimya Öğretmeni yazar Didem Saracel, tarafından kaleme alınan ‘Karbon Masalı’ Türkçe ’den İngilizceye çevrildi. Eser ABD- Washington DC’de Middle Grade Scientific Fiction (Ortaokullar seviyesinde bilim kurgu kategorisinde) birincilik ödülünü kazandı. Türkçe’ den İngilizce’ye tercüme edilen ‘Story of Carbon’ kitabıyla ABD’ de yapılan Chanticleer İnternational Book Award, “Chanticleer uluslararası kitap ödülü” yarışmasına katılan Saracel, bin eser arasından 7 aşamayı geçerek birincilik kazandı. Yazar Saraçel, birinci seçilen kitabına verilen ödülü ABD’de düzenlenen törende aldı.

Dünya genelinden yazarların katıldığı Chanticleer İnternational Book Award yarışmasıyla alanında çağdaş ve özgün en iyi kitabın arandığına dikkat çeken Yazar Saracel, “Bu yarışmada bir güzellik yaşandı. Binden fazla eserin katıldığı yarışmada, ilk defa İngilizceye tercüme edilen bir eser ana dili ile yarışmaya katılan (İngiltere Kanada ve Amerika) eserlerin önüne geçti ve birincilik ödülünü aldı. Bu yönüyle kazandığım birincilik ödülü bu yarışma tarihinde bir ilk oldu. Şimdiye kadar yukarıda sıraladığım ülkelerin dışından yarışmaya katılan bir ülke olmamış. Türkçe yazdığım Karbonun Masalı İngilizceye çevrildi ve ana dili ile yarışmaya katılan eserlerin önüne geçerek birincilik ödülünü aldı. 2021 yılının ortaokullar seviyesindeki en iyi Bilimsel Kurgu kitabı seçilen Karbonun Masalı henüz Türkiye de basılmadı bunun için üzgünüm. Birincilik ödülü kazandığım kitabım ‘Story of Carbon’ jüri tarafından bir yıl incelendi. 7 aşamadan geçtikten sonra birincilik ödülünü kazandı. ABD’de ülkemin ve Denizli’nin ismini bir kez daha duyurduğum için mutluyum gururluyum. 2015 yılında onay almış eserimin, Türkiye’de bir yayın evi tarafından basılmasını ve okuyucularla buluşmasını çok istiyorum” dedi.