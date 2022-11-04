Denizlili üreticilere 90 bin kilogram tohum dağıtımı yapıldı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen “Macar Fiği” projesi çerçevesinde, üreticilere 90 bin kilogram tohum dağıtımı yapıldı.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayvancılık için kaliteli kaba yem büyük önem arz ediyor. Hayvancılık yapan işletmelerin giderlerinin büyük bir kısmını yem giderleri oluşturuyor. Sadece kesif yemle hayvan beslemek hayvanın sağlığı için uygun olmadığı gibi et ve sütün maliyetini artırmakta olduğu da biliniyor. Kaliteli kaba yemin en ucuz karşılanabileceği alanlar ise çayır ve meralar ve buna ilave olarak da yem bitkisi ekilişleri yer alıyor. Denizli’de yem bitkileri ekilişlerini artırmak için Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen “Macar Fiği” projesinde tohumluk temini için yüzde 75‘i Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak olup, geriye kalan yüzde 25‘i ise projeden faydalanacak olan üreticilerden nakdi katkı olarak karşılanacağı belirtildi.

Proje çerçevesinde 14 ilçeye yüzde 25’ i bedelli olmak üzere 90 bin kilogram tohum dağıtımı yapıldı. Uygulanan projeyle Denizli’ye bağlı 14 ilçede (Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Serinhisar, Kale ve Tavas) 684 çiftçiye 9 bin dekar alanda üretimi yapılacak olan Macar fiği ile 15 bin 750 ton kaba yem üretimi gerçekleştirilecek.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Ülkemizde kuraklık ve sulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle ilimiz çiftçilerince Macar fiğ tohumuna yoğun bir talep olmuş, bu nedenle 2021 yılında 75 bin 500 kilogram, 2022 yılında 90 bin kilogram dağıtımı yapılmış ve 2023 yılı için de aynı projenin uygulanması planlanmaktadır.”