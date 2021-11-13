banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor

Denizlili tekstilciler fuar öncesi bir araya geldi

Denizli’nin dünyaca ünlü ev tekstili üreticileri, 2022 yılı Mayıs ayında yapılacak ev tekstili ve aksesuarları fuarı öncesi bir araya geldi.

DENİZLİ 13.11.2021, 11:04
Denizlili tekstilciler fuar öncesi bir araya geldi

Denizli’nin dünyaca ünlü ev tekstili üreticileri, 2022 yılı Mayıs ayında yapılacak ev tekstili ve aksesuarları fuarı öncesi bir araya geldi.

TETSİAD tarafından düzenlenen üye buluşmalarının Denizli ayağında 2022 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı hazırlıkları gözden geçirildi. İstişare toplantısına TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Bursa Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, TETSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, AK Parti il Başkanı Yücel Güngör ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DENİB Başkanı Memişoğlu, Denizli ihracatının son 17 ayda içerisinde sürekli artış gösterdiğini vurguladı. İhracatta ki yükseliş nedeniyle 2022 yılı ihracat hedeflerini 5 milyon doların üzerine çektiklerini belirten Başkan Memişoğlu, “Geçtiğimiz Eylül ayında 323 milyon dolarla aylık ihracatta bugüne kadar ki en yüksek rekoru kırdık. Geçen yılın 1 Kasım’ı ile bu yılın 31 Ekim’i arasına baktığımızda 4,5 milyon dolar gibi bir ihracat rakamına ulaşmış durumdayız. Yılbaşında 4,2 milyon dolar, 2022 yılı için 5 milyon dolar gibi bir hedef koymuştuk. Artık bu yıl 4,5 milyon doları geçince, sizlerin verdiği güç, enerji ve sistemli çalışmayla önümüzdeki yıl hedefi olarak 5 milyon doların üzerinde görüyoruz. Türkiye’de bornoz ve havlu ihracatının yüzde 90’nı Denizli’den çıkıyor” dedi.

Denizli ihracatını arttırmak için gereken her şeyi yapacaklarını vurgulayan DTO Başkanı Erdoğan da, “Biz Denizli Ticaret Odası (DTO) olarak fuar organizasyonlarını çok değerli ve kıymetli buluyoruz. Biz 2019 yılında Denizli’de, dünyanın dört bir yanına 617 tane firmamızı gerek KOSGEB, gerekse DTO desteğiyle fuarlara götürüyoruz. Geçen ay Denizli’mizde Almanya gıda fuarına 40’a yakın firmamızı götürdük. Önümüzdeki ay İspanya’ya 20’ye yakın firmamız gidecek. Denizli’nin ihracatının artırmak, katma değer sağlamak için gereken neyse yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Denizli, havlu ve bornoz üretimiyle tekstilin ana memleketi olmuş”

Denizli’den övgüyle bahseden TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “Bembeyaz travertenleri ile dünyada benzersiz bir masal dünyası oluşturan Denizli. Sadece Pamukkale’si ile değil, yeraltı mağaralarıyla, antik dünyaya hükmetmiş tarihi kentleriyle tam bir turizm cenneti. Dokuma kültürü ile kendini ispat etmiş, bu alanda bir dünya markası haline gelmiş Denizli. Özellikle havlu ve bornoz üretimiyle tekstilin ana memleketi olmuş. Denizli, ülkemizin havlu ve bornoz üretiminin yüzde 70’ini nevresim üretiminin yüzde 55’ini gerçekleştirmektedir. 2020 yılında 3.2 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Denizli, bu yıl ki hedefini 4,5 milyar dolar ile ortaya koymuştur. Ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 9. kenti olan Denizli, en son Almanya’da 25 bin metrekareye kurulan fuara 70 firmayla katılarak iddiasını göstermiştir” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6