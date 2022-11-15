Denizlili sporcular bu turnuvada boy gösteriyor

A. Denizlispor tarafından 1’incisi düzenlenen Denizlispor Cup Futbol Turnuvasının 1’inci etabı, Şemikler Stadı’nda başladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı desteği ile yapılan turnuva, 14 Kasım’dan 18 Kasım tarihine kadar sürecek. Turnuvanın amacı, Denizli’de futbol oynayan alt yaş gruplarındaki futbolcuların maç yaparak gelişimlerine katkı vermek ve ilkokulların ara tatile girmesi nedeniyle tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak olarak belirtildi. 2011, 2012, 2013, 2014 yaş gruplarındaki futbolcuların mücadele ettiği turnuvaya; Şemiklerspor, Orka FK, Altınyıldız FK, Denizlispor, Alsancak FK, Altın Horoz FK, Kartalgücü FK, Bereketlispor, Tekkeköyspor, Horoz Gençlikspor kulüpleri katıldı.

Turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizlispor Futbol Okulları Alt Yapı Sorumlusu Saim Özhan, Denizli Cup’a gösterilen ilgi ve alakadan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Özhan, “İlkini yaptığımız bir çok etabını yapmak istediğimiz ve sonuncusunu Denizli Atatürk Stadı’nda gerçekleştirmek istediğimiz geniş çerçeveli bir turnuva Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin de büyük desteği ile ilk aşamasını gerçekleştiriyoruz. Turnuva düzenleme amacımız alt yaş gruplarında çocuklarımız yeterince maç yapamıyor” dedi.

“Denizlispor önderliğinde bu ihtiyacı gidermek amacıyla bir inisiyatif aldık”

Yazın yapılan maçların yetersiz kaldığını belirten Özhan, “Yazın da çok az maç yaptılar. Federasyon farklı sebeplerden dolayı erken bitirmek zorunda kaldı. Çocuklarımızda maç eksikliğini gidermek için İzmir’e, Antalya’ya, Kuşadası’na falan turnuvalara gidiyorlar. Bizde Denizlispor önderliğinde bu ihtiyacı gidermek amacıyla bir inisiyatif aldık. Düzenli olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için böyle bir turnuva düzenlemeye karar verdik” ifadelerini kullandı.