Denizlili öğrencilerin projeleri ödül aldı

Denizlili öğrenciler, 180 projenin yer aldığı “16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın” Türkiye finalinde dereceye girdi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında düzenlenen 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Türkiye Finali 31 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi. 10 alanda 180 projenin yer aldığı Türkiye finalinde Denizli’den katılan öğrenci Hilal Keskin Türkiye birinciliği, Tuba Tok ise teşvik ödülünü kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli’yi en iyi şekilde temsil ederek önemli bir başarıya imza atan Merkezefendi Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Hilal Keskin ve Tuba Tok’u makamında ağırladı. Bu tür projelerinin özverili bir çalışma ve sabır isteyen projeler olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, büyük bir özveri ile yarışmaya katılım sağlayan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Ziyaret sonunda Müdür Ekici başarılarından dolayı okul müdürü, danışman öğretmen ve başarılı öğrencilere hediye takdim etti.