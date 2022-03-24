Denizlili öğrencilerden şampiyonada önemli başarı

Denizli’de bulunan iki lisenin öğrencileri katıldığı Türkiye Okullar Arası Zeka Şampiyonasında üstün başarı göstererek Denizli 1.si ve Türkiye 17.si oldu.

Denizli’de bulunan Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü öğrencileri, Türkiye Okullar Arası Zeka Şampiyonasında üstün başarı göstererek Denizli 1.si ve Türkiye 17.si olarak büyük başarı gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Akıl ve Zeka Oyunları Denizli Şampiyonu öğrencileri ziyaret etti.

“Yaptığınız işleri hiçbir zaman küçümsemeyin”

Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Sevgili gençler hayallerinizin peşinde koşunuz. Becerilerinizi ve kabiliyetlerinizi geliştirmenizi için öğretmenleriniz ve bizler buradayız. Okullarınızdan mezun olduğunuzda hayat başarımlarınız yüzdelik baremde nerede biz bunlara bakıyoruz. Sizler mezun olduktan sonrada da okullarınız ve bizler sizlerle iletişimimizi koparmıyoruz. Eğitim hayatlarınızda mesleki eğitimlerinizin yanı sıra akademik, sosyal, kültürel, atölye, akıl ve zeka oyunları olarak 360 derecelik bir yelpazeyi ele alıyoruz. Yaptığınız işleri hiçbir zaman küçümsemeyin. Basitten başlayarak sürekli daha iyisi için çalışmak gerekir. Yürüdüğünüz bu yollarda karşınıza çıkacak engeller size birer tecrübe olarak geri döner. Dünyada ki yüzlerce marka ve firma küçük adımlarla yol alarak dünya çapındaki büyüklüklerine kavuştular. Faydalı model, patent ve tasarım tescil çalışmaları bu küçük adımların devleşmesi yolunda büyük atılımlardır. Denizli olarak bu alanlarda 130 civarında başvuru gerçekleştirdik. Bu başvurularımızdan 30 adeti tescillendi. Tüm bunlar eşgüdüm ve kollektif bir çalışmanın eseridir” dedi.

Programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zeka Şampiyonasında üstün başarı göstererek Denizli 1.si ve Türkiye 17. olan Orhan Abalıoğlu MTAL Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü öğrencileri ve danışman öğretmenlerine şampiyona başarı belgelerini verdi.