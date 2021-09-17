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Denizlili minik judoculardan iki madalya

Ordu’da gerçekleşen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında, Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübünden 50 kg’da Enes Malik Tuluk Türkiye Şampiyonu oldu. +73 kg’da Ali Osman Kabak ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı.

DENİZLİ 17.09.2021, 10:02
Denizlili minik judoculardan iki madalya

Ordu’da gerçekleşen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında, Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübünden 50 kg’da Enes Malik Tuluk Türkiye Şampiyonu oldu. +73 kg’da Ali Osman Kabak ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı.

14 - 16 Eylül tarihlerinde Ordu Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasına; minik, ümit, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde 25 ilden 183 sporcu katıldı. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleşen şampiyonada Denizlili minik judocu Enes Malik Tuluk 50 kg’da sergilediği performans ile Türkiye şampiyonu oldu. Bir diğer Denizlili sporcu Ali Osman Kabak ise +73 kg’da Türkiye Şampiyonluğunu son anda kaçırarak ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Final maçlarının ardından yapılan ödül töreni ile sporculara madalyaları takdim edildi.

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