Denizlili iş dünyasına ’Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma’ projesi tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitimdeki yeni gelişmeler ve bu gelişmelerin işletmeler açısından faydalarının 81 il Oda ve Birlik temsilcilerine yüz yüze aktarılmasına yönelik "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)" Denizlili iş dünyasına tanıtıldı.

Denizli Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma (METYAP)" projesi tanıtıma MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, İl Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Meslek Lisesi Müdürleri ve iş dünyası katıldı. METYAP tanıtım toplantısı açılış konuşmasında Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Bugün ülkemiz eğitimine, ekonomisine ve gençlerimizin istihdamına katkı sunacak olan Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi’nin tanıtımı amacıyla bu toplantıyı düzenliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ’2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde’ mesleki eğitime atfedilen değerin, rehberlik ve erişim imkânlarının artırılması, yeni nesil müfredatlarının, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitim istihdam üretim ilişkisinin güçlendirilmesi hedefi bulunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezleri ile işletmeler arasında var olan güçlü bağın daha da geliştirilmesi, işletmelerin gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacını karşılaması, işletmelerin mesleki eğitimle ilgili devlet teşviklerinden daha fazla yararlanması, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Örgün mesleki orta öğretim kurumları olarak yeniden yapılandırılan Mesleki Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda, öğrencilerin özlük hakları geliştirilmiş ve bu öğrencilerin mesleki eğitim aldığı işletmelere yönelik teşvik ve devlet desteği sağlamıştır” dedi.

“2900 olan çırak öğrenci sayısını 5800 öğrenciye yükselttik”

Konuşmasının devamında Müdür Ekici, “Biz de bu üst politika belgeleri doğrultusunda ilimizde 3308 Sayılı Yasa’da yapılan değişiklikler sonunda aralık ayından itibaren çok ciddi bir çalışma içerisine girdik. İlimizde başta Sayın Valimiz olmak üzere, Oda Başkanlarımız, Organize Sanayi Bölgelerimiz, STK’lerimiz ve sektör temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirdik. Aralık ayı itibariyle 2 bin 900 olan çırak öğrenci sayısını 5 bin 800 öğrenciye yükselttik. Devletimiz bu istihdamın artırılması için sektörün üzerindeki mali yükü üzerlerinden aldı. Mesleki Eğitim Merkezleriyle işletmeler arasında var olan güçlü bağın daha da geliştirilmesi işletmelerin gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması, işletmelerin mesleki eğitimle ilgili devlet teşviklerinden daha fazla yararlanmalarının sağlanması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli görülmekte olup bu kapsamda Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi başlatılmıştır. Eğitimin ve istihdamın paydaşları olarak burada bulunarak gençlerimizin geleceğine dokunuyoruz. Mesleki eğitimin tanıtımı amacıyla ilimizi ziyaret eden kıymetli Mesleki Eğitim Daire Başkanımız Süleyman Akgül Beyefendiye de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Mesleki Eğitim Merkezi Programlarını açarak bu sayısı 3 bin 400’e çıkardık”

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Denizli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Anadolu’da Ahi Evran Veli’nin 12. yüzyılda kurduğu ahilik sisteminin çıraklık eğitim uygulamalarının temelini oluşturduğunu söyledi. Mesleki eğitimle ilgili düzenlemeleri paydaşlara anlatmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi’ni hayata geçirdiklerini anlatan Akgül, “Denizli İş Dünyasının ve sektörün Milli Eğitim ile ne kadar iş birliği içerisinde olduğunu görüyorum. Bu iş birlikleri sayesinde elde edilen uluslararası başarılar da bizlerin burada bulunmasının ana gayesinin bir göstergesidir. İş dünyası ile eğitim camiasının bir araya gelmesi ile birlikte, mesleki eğitimdeki gelişmeleri sağlayıp işletmelerimizdeki nitelikli iş gücünün karşılanmasını amaçlıyoruz. Mesleki eğitimin temelinde Anadolu’da kurulan Ahilik Teşkilatı yatmaktadır. Bu kültürün temelinde ise doğruluk, dürüstlük ve iş ahlakı bulunmakla beraber mesleği bizzat ustasından uygulayarak öğrenmek vardır. Ülkemiz genelinde 354 bağımsız Mesleki Eğitim Merkezi’ne ilave olarak kapasite artırımı kapsamında ülkemizde faaliyetini halihazırda sürdüren meslek liselerimiz bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programlarını açarak bu sayısı 3 bin 400’e çıkardık. Bugün burada düzenlenen bu program, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu ile birlikte geliştirdiğimiz bir projedir. Türkiye genelinde 81 ilde yüz yüze toplantılar yaparak mesleki eğitim merkezlerinde yapmış olduğumuz yenilikler ve bu yeniliklerle beraber işletmelerin elde ettiği avantajlar hakkında değerlendirmelerde bulunma fırsatı yakalıyoruz” şeklinde konutu.

Proje hakkında yöneltilen sorular cevaplandırıldı

Tanıtıım toplantısının devamında Uzman Öğretmen Aydın Yavşancı, mesleki eğitimde yapılan değişiklikler hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının soru cevap bölümünde, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül proje hakkında yöneltilen soruları cevaplandırdı.