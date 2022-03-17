Denizlili iş adamı ahşaptan yaptığı 160 kuş yuvasını belediyeye bağışladı

Denizlili iş adamı fabrikasında oluşturduğu atölyede kuşlar için ahşaptan yaptığı 160 adet kuş yuvalarını Merkezefendi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağışladı.

Denizli’de iş adamı fabrikasının bir bölümünde oluşturduğu atölyede kuşlar için ahşaptan yaptığı 160 adet kuş yuvalarını Merkezefendi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağışladı. Kuş yuvaları Şemikler Doğal Yaşam Parkı ile diğer parklardaki ağaçlara yerleştirdi. Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi’ndeki fabrikasında havlu ve bornoz üretimi yapan iş adamı Erdoğan Kızıl, 8 yıl önce tesisinin bir bölümünde boş vakitlerini değerlendirmek için atölye kurdu. İş hayatına kaynakçılık yaparak başlayan, daha sonra ise tekstil sektörüne girdi. Atölyesinde ahşap ve metalden çeşitli eşyalar yapmaya başlayan Kızıl, bugüne kadar yüzlerce kuş yuvası yaptı.

Günde yaklaşık 3 saatini atölyedeki çalışmalarına ayırdığını belirten iş adamı Kızıl, “Yaptığım yuvalarıma kuşların konması beni çok mutlu ediyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyorum. Görenlerden çok olumlu tepkiler alıyorum. Fabrikamın bir bölümü atölye haline dönüştürdüm. Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye birçok park kazandırıldı. Ahşaptan yaptığım birçok kuş yuvasının bu parklardaki ağaçlara asılmasından dolayı çok mutluyum” diye konuştu.