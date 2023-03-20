Denizlili Gülenay, satrançta Türkiye’yi temsil edecek

Karadağ’ın Petrovac kasabasında düzenlenen 2023 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonasında, Denizlili Gülenay Aydın, Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye’nin satranç sporunda en çok lisanslı sporcusu bulunan ikinci ili olma başarısını yakalayan Denizli, Satranç branşında yakaladığı bu ivmenin meyvelerini toplamaya başladı. Yeni hizmete giren Pamukkale Yurdu Satranç Salonu ile çok büyük bir tesise kavuşan satranç sporcuları çalışmanın meyvelerini toplamaya başladı.

Denizlili başarılı satranç oyuncusu Gülenay, Karadağ’da yapılacak olan şampiyonada Senem Gül Başşarı ile hamle yapacak. 35 ülkeden 139 sporcunun yarışacağı şampiyonada 114 ünvanlı sporcu da yarışacak. 11 tur üzerinde oynanacak şampiyonada 60 bin euro ödül dağıtılacak. Sıralamada ilk 9’a giren sporcular 2023 FİDE Kadınlar Dünya Kupasında oynamaya hak kazanacak. Türkiye saati ile ilk turu yarın 17.00’da başlayacak olan şampiyonada, Türk sporcular en iyi olmak için hamle yapacak.