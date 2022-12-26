Denizlili dartçılardan 12 madalya

Pamukkale Belediyesporlu dartçılar Ankara’da yapılan Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası’ndan 12 madalya ile döndü. Mavi-beyazlı kulübün dartçıları bu isimle yapılan 3 Türkiye turnuvasında toplam 32 madalya kazandı.

Pamukkale Belediyespor’un aktif branşlarından dartta başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. 22-25 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara Spor ve Sergi Sarayı Dart Salonu’nda gerçekleşen “Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 3. Ayak Sıralama Turları”na minik, yıldız, genç ve büyük kategorilerinde kadın ve erkek toplamda 944 sporcu katıldı. Zehra Gemi Yıldız Genç Kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde ederken, Ayşe Bodur’da Kadınlar 2. Tur kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu. Furkan Bilal Kurt Minikler, Esma Doğan Yıldız Kızlar ile Genç Kızlar kategorisinde, Zehra Gemi Genç Kızlar ve Ayşe Bodur Kadınlar 1. Tur kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ömer Türkarslan Yıldız Erkekler, Ayşegül Karagöz Yıldız Kızlar, Esma Doğan Yıldız Kızlar 1. Tur, Kerem Kurban Genç Erkekler ve Ceylin Ataş Kadınlar kategorisinde üçüncü olmayı başardılar. Mavi-beyazlı ekip 2 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya alarak toplamda 12 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Bu başarılar sonucunda Pamukkale Belediyespor Dart Takımı, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 2022 yılı içerisinde 3 farklı şehirde gerçekleştirilen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonalarında 7 altın, 12 gümüş ve 13 bronz madalya olmak üzere toplamda 32 madalya kazandı.