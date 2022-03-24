Denizlili çiftçilere özel zararlılarla mücadele desteği verilecek

Denizli’nin kırsal alanlarda gelişiminin daha da artması için üreticilere yönelik desteklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi seracıların zararlılara karşı mücadelesi için özel bir proje başlattı.

Denizlili çiftçilerin kalkınmasına destek vermeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, seracıların zararlılara karşı mücadelesi için özel bir proje başlattı. Denizli genelinde yaklaşık 1500 dekar alanda yayla serası ve erkenciliğe yönelik üretim yapan seralar bulunduğu, bu tesislerde domates başta olmak üzere salatalık, biber, marul, maydanoz ve karanfil üretimi yapıldığı, son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle ise seralarda zararlı popülasyonlarının arttığı belirtildi. Bu kapsamda Denizlili sera üreticilerinin talebi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın talimatı üzerine özel bir çalışma başlatıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının hayata geçirdiği proje ile çiftçilerin korkulu rüyası olan beyazsinek, thiripsler ve yaprak bitleri gibi zararlılarla topyekün mücadele edilmesi kararlaştırıldı.

Kimyasal yerine biyoteknikle mücadele

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliğinde başlatılan “Örtüaltı Alanlarında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması” projesi ile yaklaşık 450 işletmeye ait 1500 dekar alana 2022 yılı mücadele sezonu için 1500 adet sarı yapışkan tuzak desteği verilecek. Kimyasal ilaçların insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerinin azaltılarak üreticilerin gelir kaynaklarının daha da arttırılması amacıyla yapılan mücadelede biyoteknik yöntem kullanılacak.

“Çiftçimizin her zaman yanındayız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üreticilerin zararlılara karşı mücadelesi için bugüne kadar birçok destek verdiklerini belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kırsal alanda hayata geçirdiği destek projelerinden üreticilerin son derece memnun olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Bu desteklerle çiftçilerimiz daha fazla üretecek, daha fazla kazanacak, kazandıkça ve ürettikçe de huzurlu ve mutlu olacak” dedi. Denizli’nin büyükşehir olmasının ardından kurdukları Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile tarım ve hayvansal üretime öncelik veren projeler yaptıklarını belirten Başkan Zolan, “Denizlili çiftçilerimiz üretmeye Büyükşehir Belediyesi olarak da bizler desteklemeye devam edeceğiz. Projemiz üreticilerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.