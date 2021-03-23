Denizlili atletler Bandırma’da koştu

Atletizm Geliştirme Projesi Bölge Şampiyonası 1. Aşama Yarışları hafta sonu Bandırma’da yapıldı. Yarışmaya 23 atlet ile katılan Denizli Kros İl Karması performanslarıyla alkış aldı.

General Balcı Çamlığı Spor Alanı’nda korona virüs tedbirleri alınarak düzenlenen yarışlarda atletler piste çıktı. Toplamda 10 ilden 250 sporcunun 18, 16 ve 14 yaş altı kategorilerde mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporcular madalyaya uzandı. 23 sporcuyla katılan Denizli karması, müsabakalar sonunda ferdi ve takım olarak kazandıkları başarılarla Atletizm Geliştirme Projesi Yarışlarına iyi bir başlangıç yaptı. U14 Erkek takımı yarışmayı ikinci, U16 Erkek takımı üçüncü, U18 kadın ve erkek takımları beşinci olarak yarışmayı tamamladı.

İkinci etap Salihli, yarı finaller Didim’de

Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Bölge Şampiyonası 2. Aşama Yarışları, 3 Nisan’da Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenecek. Burada ilk altıya girecek takımlar 14 Nisan’da Didim’de düzenlenecek yarı finallere katılmaya hak kazanacak.