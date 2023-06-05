Denizlili alabalık yetiştiricilerine dezenfektan dağıtımı yapıldı

Denizli’de faaliyet gösteren 103 alabalık üretim tesisine 10 bin 300 litre dezenfektan dağıtımı yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tamamı hibe desteğiyle, il genelinde faaliyet gösteren 103 alabalık üretim tesisine 10 bin 300 litre dezenfektan dağıtımı gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Şakir Çınar; Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen bu proje ile küçük aile işletmelerinin yoğun olduğu kentte balıkçılık sektörüne katkıda bulunarak yerel ekonomiyi desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”

Üreticilere büyük katkılar sağlamak istediklerini ifade eden Çınar, “Projemiz ile yavru ve porsiyonluk alabalık üretiminde sağlıklı büyüme, üreticilerin maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilir gıda temini hedeflendi. Üreticilerimizin ihtiyaçları göz önünde tutularak üretimin artırılması ve su ürünleri tesislerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının yanında çevre ve su kaynaklarının korunması da sağlanacaktır. Her alanda Denizli tarımına ve üreticilerimize desteklerini esirgemeyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.