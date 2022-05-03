Denizlili ailenin bayram ziyareti faciayla bitti

Denizli’den Edirne’ye bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan otomobilin Tunca Nehri’ne uçtuğu kazada, karı koca hayatını kaybetti, anne ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’ye bağlı Değirmenyeni köyüne Denizli’den bayramlaşmaya giden Ergin Akbulut’un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köy girişinde bulunan Tunca Nehri’ne uçtu. Otomobilin nehre uçtuğunu fark eden 2 vatandaş nehre koştu. Nehre yardıma gelen bir kişi ise otomobilde bulunan kişilerin abisi, annesi ve yengesi olduğunu fark etti, komşunun yardımıyla yaralıları otomobilden çıkardı. Haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Ergin Akbulut ve eşi Emine Akbulut hayatını kaybetti. Annelerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Köye bayram için geldiklerini belirten Muhtar Ahmet Bolu, “Köyümüze gelen yol üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybedip dereye uçmuş. Araçta toplam 3 kişilermiş. Aldığımız bilgilere göre 2 kişi ölmüş 1 kişi yaralanmış. Kendileri köylümüz senede 8, 10 kere köye gelen birileri. Denizli’ye çalışmak için gittiler. Kardeşi ve buradaki diğer vatandaşların yardımıyla çıkarmışlar” dedi.