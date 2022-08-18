Denizli’den Japonya’ya kadar uzanan altyapı hattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin Kayıhan, Asmalıevler ve Hürriyet mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek ilk kez yağmur suyu hatları döşeyeceği altyapı yatırımının temeli atıldı. 2008’den bu yana yaptıkları altyapı hatlarının 9 bin km’yi geçtiğini belirten Başkan Zolan, Denizli’den Japonya’yı geçen bir altyapı hattı döşediklerini belirterek, “Biz bu millete sevdalıyız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin Kayıhan, Asmalıevler ve Hürriyet mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek, ilk kez yağmur suyu hatları döşeyeceği toplam 175 kilometrelik altyapı yatırımının temel atma töreni yapıldı. Kayıhan Mahallesi’nde gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesi Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, meclis üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki törenin açılış konuşmasında 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümünde önemli bir yatırımın temelini attıklarını belirterek, şehirlerin altyapısının her türlü afetlere hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çekti. Aksi durumda afet etkilerinin bambaşka boyutlara taşındığını kaydeden Örki, “Bu yatırımları afetlerin etkisini en aza indirmesini sağlayan büyük yatırımlar olarak görüyorum" diye konuştu.

“Altyapı yoksa sorunları çözülmüş bir şehirden bahsedemeyiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, bir şehrin olmazsa olmazının altyapı olduğuna dikkati çekerek, "Altyapı çok meşakkatli, zor bir iştir. Bir şehirde altyapı yoksa üste ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı ve kıymeti yoktur. Altyapı yoksa sorunları çözülmüş bir şehirden bahsedemeyiz” dedi. Denizli’de 2004 yılı öncesine dek altyapı konusunda sistemli, planlı bir çalışma yürütülmediğini ifade eden Başkan Zolan, bu konuda 2004 tarihinin bir milat olduğunu vurgulayarak dönemin Belediye Başkanı Nihat Zeybekci’ye teşekkür etti.

Denizli’den Japonya’ya altyapı hattı

2008’den bu yana Denizli’de yapılan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının 9 bin kilometreyi geçtiğini belirten Başkan Zolan, Denizli’den Japonya’yı geçen bir altyapı hattı döşediklerini belirterek, "Bugün şehrimiz, birçok mahallemiz altyapı sorununu çözdü. Türkiye’nin en temiz suyunu vatandaşlarımıza sunduk. Yenidoğan bebeğe verilebilecek düzeyde suyumuz temiz. Ben evimde çeşmeden su içiyorum" diye konuştu. 2014’de büyükşehir statüsüne kavuşan 30 kentin, su ve kanalizasyon idaresi arasında 2021 yılı sonuna dek yapılan yatırım sıralamasında kişi başına en çok yatırım yapan belediyenin Denizli Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyleyen Başkan Zolan, "Bu bir rekordur. Kendi geleceğini, ikbalini düşünen belediye başkanı bu işe girmez. Şehrinin geleceğini düşünen belediye başkanı altyapı yapar. Çünkü biz bu millete sevdalıyız. Kendi ikbalimizi geleceğimizi değil, şehrimizin geleceğini düşünüyoruz. 3 mahallemize toplam 175 kilometre içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşenecek" diye sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından projenin temeli atıldı.