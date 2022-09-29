Denizli’den Avrupa, Rusya ve Kanada’ya nar ihracatı başladı

Nar üretiminde Türkiye 4.’sü olan Denizli’de hasat edilen ürünler, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Kanada’ya da ihraç edilmeye başladı.

Denizli’nin meyve deposu sayılan Pamukkale ilçesinde turfanda nar hasadı başladı. Nar üretiminde Ege Bölgesinde 2., Türkiye’de 4. sırada yer alan Denizli, ürettiği ürünlerin önemli şekilde ihracatını gerçekleştiriyor. Kentte 23 bin 814 dekar alanda nar yetiştiriciliği yapılırken, verime yatan nar bahçeleri dekarda yaklaşık 3 ton olmak üzere 44 bin 240 ton ürün elde ediliyor.

İlçede üretilen narlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca iyi üretim metotları ile belirlenmiş entegre mücadele, iyi tarım uygulamaları gibi projeler çerçevesinde üretiliyor. Yürütülen çalışmalarda kayıt altındaki üreticilerin izlenebilir, insan sağlığını tehdit etmeyen, çevreye duyarlı üretim metotları ile ürettikleri ve hijyenik şartlarda hazırlanan narların yüzde 70-80’i başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Rusya Federasyonu ve Kanada’ya ihraç ediliyor.

Naz hasadına devam eden üreticileri yerinde ziyaret eden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, “Dünyada en fazla nar üreten ülkeler arasında bulunan ülkemizde Denizli’nin ekolojik koşullarının uygunluğu, arazi miktarının çokluğu ve dış-iç talepler üretimimizi hızlı bir şekilde artırmaktadır. Nar yetiştiriciliği; iklim, arazi, toprak yapısına göre ağırlıklı olarak Pamukkale, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerimizde yapılmaktadır. Mikroklimatik iklim nedeniyle özellikle Pamukkale ilçemizde yetişen hicaz narının tat, renk, aroma, kalite ve kantitesinin yüksek olması, pestisit kalıntısı probleminin olmayışı bakımından ihracatçı firmaların tercih nedeni olmaktadır. Yetiştirilen narın birinci kalitede olanları ihracata, geri kalan kısmı sanayi de meyve suyu olarak işlenmektedir” dedi.

“Nar da en iyi seviyeye ulaştık”

Pamukkale ilçesinde nar ihracatı yapan üretici Mevüt Eraslan ise “Pamukkale ilçesi sınırlarında meyve üretimi ve ihracatını yapıyorum. Ana ürünlerimiz nar ve ayva. Bölgemiz narının özelliğini her zaman anlatıyorum. Mevsimin başında ilk yetişen narda bölgemiz için aromasında, tat oranında ve raf ömründe bir numara. Böyle olunca da Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallemizde yetişen Nar ihracatçıyı cezbediyor. Hatta geçen yıllarda narın en iyi tat oranının İsrail narı olduğu söylenirken bu seneki yapılan analizlerde bölgemizde 18.7 tat oranına ulaşarak nar da en iyi seviyeye ulaştık. Bugün itibarı ile Hollanda, İtalya, Kanada, Almanya, İsveç ve İsviçre gibi ülkelere sevkiyatlarımız başlamıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesindeki teknik personellerimiz sahada yaptıkları denetim ve bilgilendirmelerle analiz garantili mal yetiştirmemize yardımcı oluyorlar” diye konuştu.