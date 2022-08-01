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Denizli’den Ağrı’ya giden otomobil Erzurum’da kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

Denizli’den Ağrı’ya gitmek için yola çıkan ve içinde 3 kişilik ailenin olduğu otomobil, Erzurum’da kontrolden çıkması sonucu takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

DENİZLİ 01.08.2022, 15:38
Denizli’den Ağrı’ya giden otomobil Erzurum’da kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

Denizli’den Ağrı’ya gitmek için yola çıkan ve içinde 3 kişilik ailenin olduğu otomobil, Erzurum’da kontrolden çıkması sonucu takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Denizli’den Ağrıya seyir halinde olan 20 ZR 017 plakalı araç Erzurum-Pasinler karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Dehşet verici kaza sonucu araç sürücüsü hayatını kaybederken araçta bulunan diğer vatandaşlardan birisi ağır üç kişide yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale ardından yaralı şahısları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

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