Denizli’den afet bölgesine 50 ton un

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden deprem bölgesine gıda destekleri aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen yardım kampanyasında, 50 ton un sevkiyatı afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ilçe müdürlüklerindeki personeller, firmalar, ayni ve nakdi katkılarıyla depremzedelere nefes olmaya çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının tüm birimleri gibi Denizli il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan personellerden oluşan gönüllü ekipler, deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına katılmak üzere uğurlandı. Daha sonrasında depremzede vatandaşların yemek ve aş ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Hatay Koordinasyon Valisi Ali Fuat Atik’in koordinesinde ihtiyaç olan bölgelere un nakli gerçekleştirildi. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile beraber gerçekleştirilen yardım kampanyasında, 50 ton un sevkiyatı afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

“50 ton unumuzu Hatay bölgesine sevk ediyoruz”

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, “Ülkemizde birçok can kaybı birçok acı var. Bizde Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak karınca kararınca elimizden geldiği kadar bu acıyı dindirmek amacıyla çalışma arkadaşlarımız ve sektörümüz ile bir çabaya girdik. Personel ve sektörümüz arasında gönüllü olarak toplanan yardımlar ile aldığımız 50 ton unumuzu Hatay bölgesine sevk ediyoruz. İnşallah oradaki afetzede vatandaşlarımıza aş olacak yemek olacak şekilde ulaştırılacaktır. İki tır olarak başladığımız desteklerinde inşallah devamını sürdürmeyi planlıyoruz” dedi