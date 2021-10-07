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Denizli’den 2 savcı gitti, 1 yeni savcı geldi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca açıklanan Adli Yargı Kararnamesiyle Denizli’de görev yapan 1 hakim ve 2 savcının yeri değişirken, 1 yeni savcı ataması yapıldı.

DENİZLİ 07.10.2021, 11:22
Denizli’den 2 savcı gitti, 1 yeni savcı geldi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca açıklanan Adli Yargı Kararnamesiyle Denizli’de görev yapan 1 hakim ve 2 savcının yeri değişirken, 1 yeni savcı ataması yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, mazeret nedeniyle görev değişikliği talebinde bulunan 359 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca açıklanan Adli Yargı Kararnamesiyle Denizli Hakimi olarak görev yapan Emine Konak, mazeret bildirmesi nedeniyle Bakırköy hakimliğine atandı. Aynı kararname kapsamında Acıpayam Cumhuriyet Savcısı Muhammet Yusuf Baş, Bismil Cumhuriyet Savcılığına, Çivril Cumhuriyet Savcısı Burak Turan, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına atandı. Amasra Cumhuriyet Savcısı Cemal Pınar ise Sarayköy Cumhuriyet Savcılığına atandı.

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