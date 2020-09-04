Denizli’deki yangında 10 hane boşaltıldı

Denizli’de meydana gelen orman yangını sonrası bölgede kriz masası oluşturuldu. Tedbir amacıyla 10 evin boşaltıldığını ifade eden Vali Ali Fuat Atik, “Tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Kontrol altına almaya çalışıyoruz” dedi.

Denizli’de öğle saatlerinde meydana gelen orman yangını sonra çok sayıda arazöz, su tankeri, yangın söndürme helikopterinin yanı sıra itfaiye araçları müdahale için seferber oldu. Bölgeye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra Uşak Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve yetkili kurum müdürleri geldi. Bakan Bekir Pakdemirli yönetiminde kriz masası oluşturularak yangını kontrol altına almak için çalışmaları sahadan takip ediliyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine açıklamada bulunan Denizli Valisi Atik, “Tabi ilk önce Denizli’ye , Çardak ilçesine ve Hayriye köyüne geçmiş olsun. Orta düzeyin üzerinde bir yangın olarak gözüküyor. Tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Kontrol altına almaya çalışıyoruz” dedi.

Tedbir amaçlı 10 hane boşaltıldı

Yangının gece olası durumların dışında sıçraması halinde riskli bulunan evleri boşalttıklarını belirten Vali Atik, “Tedbir amaçlı bazı haneleri boşalttık. Şuanda öyle bir risk gözükmüyor. Biz yine de tedbir amaçlı ve vatandaşımız zarar görmesin diye boşalttık. İnşallah sabahın ilk saatlerinde yangın tamamen kontrol altına alınmış olur ve soğutma çalışmaları devam eder. 10 haneyi tedbir amaçlı ve ne olur olmaz diye boşalttık. Zaten onlarda yazlık için gelen vatandaşlarımız. Onları da eş ve akrabalarının yanlarına yerleştirdik. Şuanda ciddi bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Vali Atik, Burdur’dan Afyon’dan ve tüm çevre illerden takviye ekiplerin sevk edildiğini belirtti.