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Denizli’deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
DENİZLİ’NİN ÇARDAK İLÇESİNDE, ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALENİN DEVAM ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.
DENİZLİ 03.09.2020, 17:20
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Denizli’nin Çardak ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi.
Yangın, Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda saat 13.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ve orman ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye araçları sevk edilirken, yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına yaklaşık 50 orman işçisi ve 20 arazöz ile müdahale ederken havadan da müdahalenin devam ettiği bildirildi.
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