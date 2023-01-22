Denizli’deki camilerde İsveç’e tepki olarak Kur’an okunarak dua edildi

Denizli’de Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç’te İslam düşmanı Paludan’a Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakma izni verilmesine karşı tüm camilerde sabah namazı buluşması düzenleme talimatı üzerine İl Müftülüğü başta Delikliçınar Yeni Camii olmak üzere il genelindeki tüm camilerde sabah namazı buluşması düzenledi.

Delikliçınar Yeni Camisinde din görevlilerinin Kur’an Kerim tilavetiyle başlayan program İl Müftüsü Mehmet Aşık’ın sohbetiyle devam etti.

Adem’den kıyamete kadar hak batıl mücadelesi devam edeceğini dile getiren Müftü Aşık, "Bu mücadelenin içerisinde inanan Müslümanların Hakk’ı üstün tutması için imanını kamil hale getirmesi gerekiyor. Kur’an-ı Kerim’i ve Resulullah Efendimizi çok iyi anlamak zorundayız. Özellikle Rabbimiz Kur’an’da inananlara hangi mesajı verdiğini ve neyi yasak ettiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Resulullah Efendimizin Kur’an-ı Kerim’i nasıl tebliğ ettiğini, anladığını ve nasıl yaşadığını bunları çok iyi anlamamız gerekiyor. Bakınız İsveç devletinin başkenti Stockholm’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde polis korumasında fikir özgürlüğü adı altında Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yırtma ve yakma saygısızlığı yaparak İslam’a saldırı gerçekleştirildi." dedi.

"Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz" Al-i İmrân Suresi 103’üncü ayeti kerimeyi okuyarak açıklayan Müftü Aşık, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Elhamdülillah ben Müslümanım diyen kardeşlerimiz aralarındaki tefrikayı ve ayrılıkları kaldırarak bir ve beraber olmak zorundayız. Ne zaman müslümanlar bir ve beraber olduğu dönemlerde dünyaya nizam vermişler, i’lâ-yı kelimetullahı dünyanın her yerine ulaştırmaya gayret göstermişlerdir. Bilimde teknoloji de her alanda güç oluşturmuşlar ve dünyaya nizam vermişlerdir. Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar nezdindeki önemini ve değerini tüm insanlığa tekrar hatırlatmak ve Müslüman camianın bu konudaki hassasiyetini, ona bağlılığını ve saygısını ifade etmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanımızın talimatı üzerine ülke genelinde tüm camilerde olduğu gibi Denizlimizde de Delikliçınar Yeni Camii’nde sabah namazı buluşması icra ettik. Duaların kabul edildiği bu eşref saatinde Cenab-ı Allah’a niyazlarda bulunacağız"

Müftü Aşık tarafından sabah namazının kıldırılması sonrası tesbihata geçildi. Aşık tarafından yapılan duaya cami cemaati amin diyerek eşlik etti. Delikliçınar Yeni Camisinde bahçesinde basın açıklamasıyla ve yapılan dua sonrası program sona erdi.