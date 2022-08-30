Denizli’de Zafer Bayramının 100’üncü yılı törenle kutlandı

Denizli’de Valilik önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü nedeniyle kutlamalar yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü Denizli’de de törenlerle kutlanıyor. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile ba Vali Atik ile Başkan Zolan, vatandaşları ve askeri korteji selamladı. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi ile devam etti. Valilik Önünde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Bir askeri personel tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Programda şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi yapıldıktan sonra tören geçişi gerçekleşti. Tören geçişinde askeri tören birlikleri, Muharip Gaziler Derneği üyelerinin askeri araç ile geçişi, Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyelerinin askeri araç ile geçişi, askeri araçların geçişi, sporcuların Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile geçişinden sonra akşam düzenlenecek olan birkaç etkinlikle sürecek.