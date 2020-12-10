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Denizli’de yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Meteorolojinin uyardığı Denizli’de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yollarda kısalırken, ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

DENİZLİ 10.12.2020, 13:28
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Denizli’de yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Meteorolojinin uyardığı Denizli’de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yollarda kısalırken, ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

Denizli’de sonbaharın bitmesi ve kış ayalarının gelmesiyle beraber yüksek kesimlerde sis etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin uyardığı Denizli’de sabahın ilk ışıklarında oluşan yoğun sis birçok yeri kaplarken görüş mesafesini oldukça kısalttı. Sürücülerin takip mesafesi koyarak ilerlediği yollarda trafik ekipleri uyarıda buldu. Sisin etkisiyle ortaya çıkan manzara ise eşsiz güzellik oluşturdu.
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