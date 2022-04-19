Denizli’de yılın ilk adaçayı fideleri toprakla buluştu

Denizli’de çiftçiler son zamanlarda artan maliyetler karşısında, en uygun bütçede en çok verim elde edilen tıbbı aromatik bitkilere yöneldi. Bölge çiftçisinin önemli bir geçim kaynağı olan ve üretim alanları her geçen yıl biraz daha artan adaçayında ilk fideler toprakla buluştu.

Denizlili çiftçiler, tıbbı ve aromatik bitkilere yönelmeye devam ediyor. Diğer bitkilere oranla daha dayanıklı olan adaçayı, bu yıl da çiftçilerin umudu oldu. Buldan ilçesinde de adaçayının diğer tıbbı aromatik bitkilere oranla daha çok verim ve daha az maliyet oluşturması sebebiyle bu ürüne talep arttı.

Buldan’ın Dımbazlar Mahallesi’nde kekik üretimi yapan Gökhan Öztaş, bu yıl 15 dönüme ada çayı dikimi yaptığını söyledi. Uzun ömürlü bir ürün olan ada çayının yurt dışında ise fazla rağbet gördüğüne dikkat çeken Öztaş, bu yıl bereketli bir hasat sezonu beklediklerini ifade etti.

“Üretim için bizim bölgemize ve iklimimize uygundur”

İlk kez ada çayı dikimi yaptığını ifade eden genç çiftçi Gökhan Öztaş “10 yıldır kekik üretiyorduk, şimdi de kekiğin yanı sıra ada çayı da üreteceğiz. Çocuk yaşlardan itibaren çiftçilikle uğraşıyorum. Çiftçinin üretim maliyetleri çok yüksek. Ama yine de üretim yapmaya mecburuz. Mazot, ilaç ve gübre fiyatları geçtiğimiz yıllara göre çok arttı. Bir şekilde çabalayarak üretim yapacağız. Üretmeye mecburuz. Bizde bu sıkıntılı durum karşısında daha fazla gelir getirecek ürünler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu amaçla ada çayı üretimine başladık. Ada çayının Nisan ayında dikimi başlar, 10 veya 15 gün sonra çapası yapılır, dipleri doldurulur. Haziran sonunda biçilir. Biçilen ada çayları patoz veya el ile yaprakları ayıklanır. Yapraklar toplandıktan sonra kurutulur. 10 yıllık ürün veren bir bitkidir. Uzun ömürlüdür. Tütün gibi buğday gibi yıllık değil iyi bakıldığında uzun yıllar ürün veriyor. Getirisi diğer tarım ürünlerine göre daha yüksektir. Üretim için bizim bölgemize ve iklimimize uygundur. İç piyasaya olduğu gibi ihracatta da önemli yeri var. Dış ülkelerde ilgi görüyor. İnşallah bereketli bir üretim olur ve emeğimizin karşılığını alırız” diye konuştu.