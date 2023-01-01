Denizli’de yılbaşı denetimlerinde kuş uçurtulmadı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de emniyet güçleri tarafından yılbaşı uygulamasında asayiş ve trafik denetimleri faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla görevini sürdürüyor. İl genelinde birçok noktada görev alan ekipler kalabalığın yoğun olduğu alanlarda kuş uçurtmuyor. Denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştiren ekipler, meydana gelebilecek olumsuz durumların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların yeni yılını kutlayan ekipler, sürücülere alkol testi uyguluyor. Trafik ekipleri araç sürücülerine trafik güvenliği ile ilgili hatırlatmalarda bulunuyor.