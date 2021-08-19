Denizli’de yeni doğan ölüm oranı en aza indirilecek

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda, doğumda oluşabilecek yeni doğan ölümlerinin en aza indirilmesi noktasında önemli bir yer tutan Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi (NRP) düzenleniyor. 3 gün sürecek ve 42 sağlık çalışanının katılacağı eğitimlerde yeni doğana en uygun güncel yaklaşımlar ve uygulamaların aktarılacağı belirtildi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Halk Sağlığı Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim programına kamu, özel hastaneler ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli 3 hekim ve 39 ebe, hemşire, ATT ve paremedikten oluşan toplam 42 sağlık çalışanı katılıyor. Kurs sorumluluğunu İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden Doç. Dr. İlker Günay’ın yürüttüğü eğitimlerde; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi’nde görevli NRP eğitimcileri tarafından yeni doğanda en uygun güncel yaklaşımlar ve uygulamalar katılımcılara aktarılacak.

"Güzel bir eğitim olmasını diliyorum"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan eğitim programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk;“ Yeni doğana bağlı ölümlerin önlenmesi amacıyla ülkemizde 1998 yılından bu yana Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) yürütülmektedir. Yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarına standart bir canlandırma uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla bu eğitimler gerçekleştirilmektedir. İlimizde de 2000 yılından bu yana NRP uygulayıcı ve güncelleme eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde ara verdiğimiz eğitimlere ilimizdeki ihtiyaca binaen bugün tekrar başladık. Güzel bir eğitim olmasını diliyorum” dedi.

Kurs Sorumlusu Doç. Dr. İlker Günay da eğitim süreci ve ele alınacak konular hakkında katılımcılara bilgi verdi. Grup modülü şeklinde 3 gün devam edecek olan uygulamalı eğitim programı sonunda başarılı olan kursiyerlere düzenlenecek törenle sertifikaları verilecek.