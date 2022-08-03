Denizli’de yaz okulları büyük ilgi görüyor

Denizli’de, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk defa başlatılan BİLSEM Yaz Okulu Destekleme ve Yetiştirme kurslarında 2. sınıftan 12. sınıfa kadar atölye programlarına başvuran tüm öğrencilerin eğitim almaları sağlandı.

Denizli’dee Ü. Yörükoğlu BİLSEM ile Nezihe Derya Baltalı BİLSEM atölye programları ile 18 Temmuz 2022 tarihinden itibaren öğrencilere hizmet veriyor. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici atölye programlarının devam ettiği BİLSEM’leri ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. 14 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek BİLSEM yaz okulu atölye programları doğrultusunda öğrenciler en fazla 2 farklı atölye/ders grubunda çalışmalarını yapıyorlar.

Ziyarette açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Bakanlığımız BİLSEM’lerde yaz kursu programları başlattı. BİLSEM yaz okulu programları öğrencilerin devam ettiği eğitim kademeleri dikkate alınarak ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için ayrı ayrı hazırlandı. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koyabilmelerini sağlamak ve yaz dönemini en etkin şekilde değerlendirmelerine katkı sunmak amacıyla bilim ve sanat alanlarını kapsayan atölye programları etkinlik temelli olarak geliştirildi. Öğrencilerimizin atölyelerde aldıkları eğitim ile bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmeleri, yetenekleri erken yaşta fark ederek en üst düzeyde kullanmaları ve beceriler edinmeleri hedefleniyor. Öğrencilerimiz yaz dönemi kurslarına olan ilgi büyük oldu” dedi.