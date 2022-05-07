Denizli’de ’Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ uygulaması yapıldı

Denizli’de trafik ekipleri, 7 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen “Karayolu Trafik Haftası” etkinliklerini çerçevesinde, “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla uygulama yaptı.

Tüm illerde 7 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında “Karayolu Trafik Haftası” etkinliklerini çerçevesinde, “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” uygulaması yapıldı. Denizli düzenlenen etkinliklerin içerisinde yer aldı. Denizli’de Vali Ali Fuat Atik ve trafik ekiplerinin katılımı ile İstiklal Caddesi Merkez Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinde farkındalık faaliyeti düzenlendi. Okul önündeki yay geçidindeki uygulamada, yayalara bilgi verilerek broşür dağıtıldı, araçlar durdurularak, vatandaşların karşıya güvenli geçişi sağlandı. Araçları durduran trafik polisleri ve Vali Atik, emniyet kemeri kontrolü yaparak, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu.