Denizli’de yapılacak 27 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Denizli İl Koordinatörlüğü 10. Çağrı Dönemi kapsamında Ağustos ayında başlayan sözleşme imzalama işlemlerinde bugüne kadar 26 milyon 890 Bin TL’lik yatırımı sözleşmeye bağladı.

Tarım - Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar başlığında yer alan söz konusu 11 projenin tamamlanması ile Denizli’ye 10 milyon 605 bin TL’lik hibe sağlanacak.

Yapılan sözleşmelerin imza töreninde konuşan TKDK İl Koordinatörü Şakir Çınar, “Devletimizin desteklerini milletimize aktarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Söz konusu yatırımlar ile Denizli ekonomisine ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlıyoruz. 10. Çağrı döneminde Denizli İl Koordinatörlüğü olarak 76 proje aldık ve hızla bu projeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Değerlendirmesi biten ve Ankara tarafından onaylanan yatırım tutarı yaklaşık 27 milyon TL olan 11 projeyle Ağustos ayında imzaları attık ve yatırımlara başladık. İnşallah kazasız belasız bir yatırım dönemi geçirir ve bu tesislerin açılışını da beraberce yaparız” dedi.

10. Çağrı Döneminde kabul edilen projelerin 11 tanesi ile Ağustos ayında sözleşme imzalanarak yatırımlar başladı.