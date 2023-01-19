Denizli’de yalancı bahar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre; Denizli’de hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın hakim olacağı açıklandı.

Haftanın ilk iş gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ülke genelinde 1 haftalık hava tahminini raporunu paylaştı. Buna göre; mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın il geneline hakim olması beklenildiğini duyurdu. Bugün gün içerisinde etkisini artıran sıcak hava, 24 Ocak gününe kadar devam edeceğin ve kentte hava sıcaklıklarının ise en yüksek 16, en düşük 3 derece civarında seyredeceği duyuruldu. İl genelinde sıcak havanın önümüzdeki hafta içerisinden itibaren şehri terk etmesi bekleniliyor.