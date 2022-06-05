Denizli’de vekaletle kurban organizasyonu hazırlıkları gözden geçirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 2022 yılı vekaletle kurban organizasyonu çerçevesindeki hazırlıklar gözden geçirildi.

2022 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu tanıtım toplantısına Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Acar, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, müftülük personeli, il genelinde görev yapan din görevlileri ile Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

Bayramyeri Camii Müezzin Kayyım Hasan Hüseyin Aydın’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, sinevizyon gösterimi ile devam etti. Vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Mehmet Aşık, “Din görevlilerimizin gayretleri sonucu, necip milletimizin hayırseverlerin vereceği vekâlet kurbanları ile, mazlum ve mağdur gönül coğrafyamızdaki Müslüman kardeşlerimize el uzatılmasına vesile olacağız. Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlenmiştir” dedi.

Milli Mücadele başta olmak üzere, ülke tarihinin en zor günlerinde din görevlilerinin her zaman büyük sorumluluklar icra ederek ayrı bir destan yazdığını ifade eden Müftü Aşık, “Pandemi döneminde, Denizli’de görev yapan din görevlilerimiz Valiliğimiz başkanlığında, 19 ilçe kaymakamlığında kurulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmalarında bir fiil görev yaptı. Din görevlilerimiz ve Kur’an kursu öğreticilerimiz vatandaşımıza ulaşarak, onların maddi ve manevi hizmetinde bulunarak milletimizin her kesiminden çok büyük teveccüh ve takdir topladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren din görevlilerimiz, halkımıza salgınla mücadelede de maddi ve manevi rehberlik yapmıştır. Aziz milletimizin zekat, fitre, kurban, sadaka gibi bağışlar büyük bir titizlikle, emanet bilinci ve şeffaflık ilkesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımıza rehberlik yapan siz değerli görevlilerimiz vekaletle kurban organizasyonun tanıtılmasında büyük görevler icra edeceksiniz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.” ifadelerini kullandı.

1993 yılından beri vekaletle kurban organizasyonu yapıldığını kaydeden Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ise “28 yıllık süreçte başta ülkemiz olmak üzere birçok farklı coğrafyada 3.391.173 hisse kurban keserek necip hayırsever milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl ise bize emanet edilen 589 bin 136 hisse kurbanı yurt içinde 403 kesim noktasında ve yurt dışında 77 ülkenin 339 bölgesinde keserek mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Cenab-ı Allah, vesile olanlardan razı olsun” dedi.