Denizli’de vatandaşlar caddede yürümekte güçlük çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Bölgelerinde fırtına beklendiği konusunda ‘Sarı’ uyarıda bulunmasının ardından Denizli kent merkezinde başlayan şiddetli rüzgarın etkisi artmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Bölgelerinde bulunan illere ‘Sarı’ uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre, Salı öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, güney yönlerden İç Ege ile Göller Yöresi’nde kuvvetli saatte 50 ile 70 kilometre, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına saatte 60 ile 90 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

Vatandaşlar zaman zaman rüzgarda yürümekte zorlandı

Şiddetli rüzgarın artması ile birlikte Denizli kent merkezinde caddede kalabalıkta yürüyen vatandaşlar zaman zaman yürümekte güçlük çekti. Tadilatta olan bir inşaatın koruma tentelerinin kopmak üzere olduğu görülürken, zabıta ekipleri vatandaşların kenardan yürümeleri konusunda uyarıda bulundu.