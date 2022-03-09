Denizli’de vaka sayısı yüz binde 968 oldu

Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Denizli’de 19-25 Şubat tarihleri arasında vaka sayısı haftalık 100 binde 968,84 olurken aşılama ise yüzde 85 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Resmi sosyal medya hesabından yayımladığı illere göre haftalık insidans haritasında Denizli’de vaka sayısı 100 bin kişide 968,84 oldu. Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayıları ile günlük aşılama oranlarından derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele kapsamında yürütülen yoğun aşılama çalışmaları; maske, mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmasının gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Mavi kategoride yer alan Denizli’de yüzde 85’lik aşılanma ile en çok aşı yapılan iller arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19-25 Şubat arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi. Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Vaka sayısının en çok arttığı 10 il

Vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok arttığı 10 il ise şöyle sıralandı: Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul.