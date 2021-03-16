Denizli’de vaka sayısı 100 binde 41.50

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Denizli’de 6 ile 12 Mart 2021 arasındaki vaka sayısının 100 bin kişiden 41.50’sinin olduğunu açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Bütün illerin vaka sayısını 100 bin üzerinden değerlendiren harita paylaşan Bakan Koca, 6 ile 12 Mart 2021 arasında olan vakaları açıkladı. Bu sonuçla beraber Denizli’de vaka sayısı 100 bin kişide 41.50 olduğu görüldü. Böylelikle Denizli’de bir önceki yayınlanan vaka haritası100 binde 38.81’iken 41.50’ ye yükselmiş oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" dedi.