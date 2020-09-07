Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 35 gözaltı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra 35 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirinin üzerinden çıkan dövizler ve yüklü miktardaki Türk lirası şaşkınlık oluşturdu.

Denizli’de uyuşturucu tacirlerini kıskaca alan narkotik ekipleri üst üste operasyonlara devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu tacirlerini tespit ederek takibe aldı. Bir süre takibe alınan şahıslara yönelik operasyon için narkotik ekipleri düğmeye bastı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 564 gram esrar, 90 gram eroin, 45 gram metamfetamin, 4 adet hassa terazi, 2 adet tabanca, 15 adet mermi, 27 adet av tüfeği mermisinin yanı sıra uyuşturucu ticaretin kazanılan 55 bin 130 TL, bin 504 dolar ve 1 Euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 14’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.