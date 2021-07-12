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Denizli’de uyuşturucu tacirlerine darbe; 27 gözaltı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yapılan operasyon sonucu yakalanan 27 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

DENİZLİ 12.07.2021, 18:22
Denizli’de uyuşturucu tacirlerine darbe; 27 gözaltı
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Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yapılan operasyon sonucu yakalanan 27 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin tespiti ile yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 27 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 485 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 800 birim sentetik kannabinoid maddesi, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
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